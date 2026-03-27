Kannada

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, 6 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ

ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ಐಡಿಯಾಗಳು.
life Mar 27 2026
Author: Naveen Kodase
ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಮಿರರ್ ಫ್ರೇಮ್

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಟೈರ್ ಅಳತೆಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ

ಹಳೆ ಟೈರ್ ಬಳಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈರ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಕಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕುಶನ್ ಇಡಬಹುದು.

ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ಟ ಟೇಬಲ್

ಟೈರ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಗಿಯಿಂದ ಮರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ.

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೈರ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂತು ಮಾಡಿ.

ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಹಳೆ ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, 2 ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ

ಹಳೆ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮರದ ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.

