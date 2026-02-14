ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಾಗ ಹೂ ಮುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಮದುವೆ, ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಈ 5 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ.
ಕೂದಲಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬನ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಜಡೆ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ. ಇದು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಜಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಕೂದಲನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಲೇಯರ್ಗಳಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಪನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
