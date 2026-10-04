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ಮಣ್ಣು, ಕುಂಡ ಎರಡೂ ಬೇಡ; ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಸಿ!

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

life Oct 04 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pixabay
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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.

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ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಆಯ್ಕೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

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ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ (ಫೈಬರ್), 2 ಚಮಚ ರಸಗೊಬ್ಬರ, 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಗುಂಡುಕಲ್ಲು) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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ನೆನೆಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ

ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು (ಮುಚ್ಚಳದ ಕಡೆ) ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

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ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ

ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೇನರ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು.

Image credits: Getty
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ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ

ಈಗ ಇದೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬೇಕು.

Image credits: Getty
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20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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