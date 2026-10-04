ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕುಂಡ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಪೀಟ್ ಮಾಸ್ (ಫೈಬರ್), 2 ಚಮಚ ರಸಗೊಬ್ಬರ, 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಗುಂಡುಕಲ್ಲು) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು (ಮುಚ್ಚಳದ ಕಡೆ) ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೇನರ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ಇದೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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