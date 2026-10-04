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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

life Oct 04 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಎಸಳುಗಳು

ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

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ರಂಧ್ರಗಳಿರಲಿ

ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ

ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ (ತೆಂಗಿನ ನಾರು) ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ.

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ನೆಡುವ ವಿಧಾನ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಬರುವ ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಿ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು 1-2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4-5 ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

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ಬಿಸಿಲು

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡವನ್ನು ಇಡಿ.

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ತೇವಾಂಶ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಂತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ

ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಾಕಿ.

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ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೀಳುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕೀಳುವ ಸಮಯ

4-5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೀಳಬಹುದು.

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