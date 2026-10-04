Kannada

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಆಹಾರಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

health-life Oct 04 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
Kannada

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಡೆದು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಇದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೆಟಿನಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು

ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ (ಮತ್ತಿ) ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಒಣಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲ್ಯೂಟಿನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು

ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

Chicken During Fever: ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ!

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?