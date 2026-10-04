ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಬರುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಡೆದು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಇದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೆಟಿನಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ (ಮತ್ತಿ) ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಒಣಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲ್ಯೂಟಿನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
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