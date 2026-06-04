Shimmery Bangles: ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸಿ!

ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ನ ಗಾಜಿನ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಟಿ ನಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
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