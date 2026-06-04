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Shimmery Bangles: ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸಿ!

fashion Jun 04 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಶಿಮರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್

ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಪಿಂಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆ

ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್‌ನ ಗಾಜಿನ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

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ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆ

ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಪಿಂಕ್-ಹಳದಿ ಶಿಮರಿ ಬಳೆ

ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಬ್ಲೂ ಶಿಮರಿ ಬಳೆ

ನಟಿ ನಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

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