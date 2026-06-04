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ಪ್ರತಿ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೂ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌!

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆಗೂ ಇವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
fashion Jun 04 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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1. ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್‌ಗೂ ಕೂಡಾ ಧರಿಸಬಹುದು.
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2. ರೌಂಡ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.  

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3. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.  

Image credits: pinterest
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4. ಕ್ಲಾಸಿ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಕ್ಲಾಸಿ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.  

Image credits: pinterest
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5. ಟ್ರೆಂಡಿ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಟ್ರೆಂಡಿ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಅನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
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6. ಜಾಲರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಜಾಲರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಣಿಗಳ ಜಾಲರ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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7. ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಾ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.  

Image credits: pinterest

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