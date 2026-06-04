ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ರೇನ್ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇನ್ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಕ್ಲಾಸಿ ರೇನ್ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಜಾಲರ್ ರೇನ್ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಣಿಗಳ ಜಾಲರ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ರೇನ್ಬೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಾ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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