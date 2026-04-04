ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚಿಡಲು 5 ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್, ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ

fashion Apr 04 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
5 ರಿಯಲ್-ಲೈಫ್ ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ರಿಯಲ್-ಲೈಫ್ ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್.
10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮಸ್ಕಾರಾ

ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4–5 ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ಕಾರಾ ಒಂದು ಲೈಫ್-ಸೇವರ್. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮ್ಯಾಟ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೋ ಪೌಡರ್ ಹ್ಯಾಕ್

ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೌನ್/ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೋ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.

ಹೇರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಮುಂಭಾಗ, ಕ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಚ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ, ಬೆವರಿಗೂ ಇದು ಫೇಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ

ಹೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 70% ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಮಿನಿ ಕ್ಲಚ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್-ಟೈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಕ್ಲಚ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ತಿರುಚಿ ಕಿವಿಯ ಬದಿಗೆ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇರ್ ಡೈ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸದೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
