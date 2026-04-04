ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4–5 ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ಕಾರಾ ಒಂದು ಲೈಫ್-ಸೇವರ್. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೌನ್/ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೋ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.
ಮುಂಭಾಗ, ಕ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಚ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ, ಬೆವರಿಗೂ ಇದು ಫೇಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 70% ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಕ್ಲಚ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ತಿರುಚಿ ಕಿವಿಯ ಬದಿಗೆ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
