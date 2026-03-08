Kannada

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ಇದನ್ನು 1653ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಅಂದಹಾಗೆ ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ?.

3.2 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಮೊತ್ತ

ಅಂದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಇಂದು 50-70 ಶತಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.

20, 000 ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 20, 000 ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಶಿಲೆ ಬಳಕೆ

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ 1,100 ರೂ. (ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಧಿಗೆ 200 ರೂ.)

ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ

ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ASI ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

