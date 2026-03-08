ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು 1653ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.
ಅಂದಹಾಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ?.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಇಂದು 50-70 ಶತಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 20, 000 ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ 1,100 ರೂ. (ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಧಿಗೆ 200 ರೂ.)
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ASI ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವಿದೆ?
ಅದೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡದ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರೋದು! ಸೀಕ್ರೇಟ್
ಮಹಿಳಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ
ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ