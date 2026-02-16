ಮೊದಲು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ, ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು. ಆಗ ಧೂಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ.
ನೆಲ ಒರೆಸಲು, ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿನೀರು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ಜಿಡ್ಡು, ಕಲೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗುವುದು.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒರೆಸಬೇಕು.
ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗಾರ್ ಹಾಕಿ ನೆಲ ಒರೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರ್ಯಾನೇಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಹಜವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ಗಳು ಬೇಗ ಧೂಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಲೀಜು ಇರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೂತ್ಬ್ರೆಶ್ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಒರೆಸಿ. ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಬೇಗ ಒಣಗುವುದು
ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯ ( ಲಿಂಬೆರಸ, ವಿನೆಗಾರ್ ) ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್, ನೀರು ಹಾಕಿ
ಮರದ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಒರೆಸಬೇಕು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ
ಪುಸ್ತಕ, ಮರದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಹಸಿರು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾಲು, ನೀರು ಏನೂ ಬೇಡ ಜಟ್ಪಟ್ ಮಾಡಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ