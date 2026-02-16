Kannada

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಲ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್‌ ಆಗತ್ತೆ!

ಕಸ ಗುಡಿಸಿ, ನೆಲ ಒರೆಸಿ

ಮೊದಲು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ, ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು. ಆಗ ಧೂಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ.

ತಣ್ಣೀರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ

ನೆಲ ಒರೆಸಲು, ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿನೀರು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ಜಿಡ್ಡು, ಕಲೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗುವುದು.

ಲಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿ

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು.

ಸೋಡಾ

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒರೆಸಬೇಕು.

ವಿನೆಗಾರ್‌

ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗಾರ್‌ ಹಾಕಿ ನೆಲ ಒರೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್‌, ಗ್ರ್ಯಾನೇಟ್‌ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಹಜವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್‌ಗಳು ಬೇಗ ಧೂಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಟೈಲ್ಸ್‌ ನೆಲ

ಟೈಲ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾಪ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಗಲೀಜು ಇರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೂತ್‌ಬ್ರೆಶ್‌ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಒರೆಸಿ. ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾನ್‌ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಬೇಗ ಒಣಗುವುದು

ಮಾರ್ಬಲ್‌, ಗ್ರಾನೈಟ್‌

ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯ ( ಲಿಂಬೆರಸ, ವಿನೆಗಾರ್‌ ) ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೈಲ್ಡ್‌ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಸೋಪ್‌, ನೀರು ಹಾಕಿ

ಮರದ ಫ್ಲೋರ್‌

ಮರದ ಫ್ಲೋರ್‌ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಒರೆಸಬೇಕು.

