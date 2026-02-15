ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಲು ಜನರು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲ್ವಾವನ್ನು 'ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1 ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪನಟ್ಸ್/ಫುಡ್ ಕಲರ್ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಸಕ್ಕರೆಯು ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ-ಬಾದಾಮಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ.
ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾ ಬಡಿಸಿ.
Curry Leaves: ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿ 7 ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳು, ರುಚಿಗೆ ರುಚಿ, ದುಡ್ಡೂ ಉಳಿತಾಯ!
Chopper Coffee: ವೆಜ್ ಚಾಪರ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ನೊರೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ!
ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು