Kannada

ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ

ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಲು ಜನರು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲ್ವಾವನ್ನು 'ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Kannada

ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು

ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

1 ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ
4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ
ನಟ್ಸ್/ಫುಡ್ ಕಲರ್
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ

Kannada

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

Kannada

ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

Kannada

ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿ

ಸಕ್ಕರೆಯು ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ-ಬಾದಾಮಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ.

Kannada

ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ

ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾ ಬಡಿಸಿ.

