ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಳು & ಕೊಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಾಡದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಂಪು ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 'ಸೀಲ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುಸ್ತಕ, ಮರದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಹಸಿರು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾಲು, ನೀರು ಏನೂ ಬೇಡ ಜಟ್ಪಟ್ ಮಾಡಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ
Curry Leaves: ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!