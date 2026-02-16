ಹಸಿರು ಸೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅವು ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು (ಎ, ಸಿ) ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ಸೇಬು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸೇಬು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ಸೇಬು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿವೆ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸೇಬುಗಳು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಡಿಎಲ್ (ಕೆಟ್ಟ) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು, ನೀರು ಏನೂ ಬೇಡ ಜಟ್ಪಟ್ ಮಾಡಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ
Curry Leaves: ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿ 7 ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳು, ರುಚಿಗೆ ರುಚಿ, ದುಡ್ಡೂ ಉಳಿತಾಯ!
Chopper Coffee: ವೆಜ್ ಚಾಪರ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ನೊರೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ!