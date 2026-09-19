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ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್; ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ!

fashion Sep 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

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ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

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ಲೇಯರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@vvbysk
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ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್‌ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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