ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
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