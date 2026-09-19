ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ನ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂತಹ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸೀರೆ, ಕುರ್ತಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್.. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಾದರೂ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
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