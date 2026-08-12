ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿ!

ಮಳೆಗಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಈ ಸಮಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಾಕು
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸಿನ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧ, ಆಗ ಎಲೆಕೋಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ!
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ. ಕೇವಲ 35 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ!
ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು. ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 150 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು.
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