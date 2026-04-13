ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರ: 8 ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಲೇಯರ್‌ಗಳಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಇದು ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

fashion Apr 13 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:jewelleryshopper@instagram
ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೇಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಹಲವು ಲೇಯರ್‌ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ

Image credits: jewelleryshopper@instagram
ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
ಬ್ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಹೂವಿನ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲುಂಗುರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ

Image credits: instagram- rajputii_jewellery_
ಫುಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Image credits: pinterest
ಸ್ಪೈರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಲೇಯರ್‌ಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: jewelleryshopper@instagram

ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಖಜಾನೆ! 7 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್

2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ