ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಲೇಯರ್ಗಳಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಇದು ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಹಲವು ಲೇಯರ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲುಂಗುರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಲೇಯರ್ಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
