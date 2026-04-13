ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲಿಪ್-ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೈ ಅಥವಾ ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ. ಹಾಫ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಬಲ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಪರ್ಲ್, ಬೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲು ಇಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಒಂದೇ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಲುಕ್! 8 ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!