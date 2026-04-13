ಮೂಗುತಿ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು 4000-5000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗುತಿ ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಲಾಕ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ.
ವರ್ಸಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಫ್ಲೋರಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೆಮಿನೈನ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ತೆಳುವಾದ ಪಿನ್, ಗೋಲ್ಡ್ನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಭರಣ ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಒಂದೇ ಕಾಲುಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಲುಕ್! 8 ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಬಿಳಿ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ 6 ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಖಜಾನೆ! 7 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್