ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು

ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

life Sep 04 2025
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೋಡಾ

ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಸೋಡಾಗಳಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಸಾಸೇಜ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು

ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್

ಬ್ರೆಡ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು

ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

