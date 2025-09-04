Kannada

ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಾ: ಸರಳ ಸೀರೆ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾ ಆರಿಸಿ

fashion Sep 04 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ

ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನಿಡುತ್ತವೆೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.

Image credits: social media
ಮುತ್ತುಗಳ ಲೋಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಿಗಳು

ಮುತ್ತುಗಳ ಲೋಲಕಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಟಿವೇರ್‌ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 

Image credits: instagram
ಇಯರ್‌ಕಫ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ

ಇಯರ್‌ಕಫ್ ಜುಮ್ಕಾ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
ನಾಣ್ಯ ಸರಪಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಜುಮ್ಕಿಗಳು

ಜುಮ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ನಾಣ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಭರಣದ ನೋಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಾ ಪ್ರಾಚೀನ ನೋಟ

ಪ್ರಾಚೀನ ನೋಟದ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾದರೆ, 2 ಪದರಗಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇವು ನಿಮಗೆ 200 ರೂ.ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST
ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸ ಜುಮ್ಕಾ

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.  

Image credits: social media
ಕೃತಕ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಾ

ಕೃತಕ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಲೋಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: Pinterest

