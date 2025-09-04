ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನಿಡುತ್ತವೆೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಮುತ್ತುಗಳ ಲೋಲಕಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಸರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಇಯರ್ಕಫ್ ಜುಮ್ಕಾ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜುಮ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ನಾಣ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಭರಣದ ನೋಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ನೋಟದ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾದರೆ, 2 ಪದರಗಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇವು ನಿಮಗೆ 200 ರೂ.ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಕೃತಕ ಭಾರವಾದ ಜುಮ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಲೋಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
