ಮೀನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನು ಪ್ರಿಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…
ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಂತಹ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮೀನು ತಿಂದರೆ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದ (ಅಥವಾ) ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
