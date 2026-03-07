ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ 5 ಸುಲಭ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಾಟಲ್ಗೆ 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಟಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. 20-30 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತೊಳೆದರೆ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮಾಯ.
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಬಾಟಲಿಗೆ ಅರ್ಧನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಟಲಿ ಒಳಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲ್ಲ. ಉದ್ದನೆ ಹಿಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಬಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಬಾಟಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ.
