ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಿನಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನೇ ಎಚ್ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಯ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಡಿ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹೂಪ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಎಚ್ಡಿ ಓಲೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಚ್ಡಿ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಪಾಲಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಗಾಡೆಸ್ ಎಚ್ಡಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
