ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ 6 HD ಗೋಲ್ಡ್ ಓಲೆಗಳು

ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಿನಿಶ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು.
fashion Apr 28 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:gemini ai
ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಓಲೆಗಳು

ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಿನಿಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನೇ ಎಚ್‌ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳು

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಯ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: gemini ai
ರೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೋಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳು

ಹೂಪ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: gemini ai
ಸರ್ಕಲ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳು

ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಗಾಡೆಸ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಪಾಲಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಗಾಡೆಸ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 7 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೈಡಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ಸ್; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್, 5 ಬಗೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮರಾಠಿ ಲಾಂಗ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್

ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ 6 ಬಿಂದಿಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

8 ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ನೋಡೋಕೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸೆಟ್‌ನಂತಿವೆ