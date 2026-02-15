ಈ 5 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇಹವು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (metabolism) ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ (pancreas) ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೇ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಸ್ತು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
