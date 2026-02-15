Kannada

ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ತೂಕ ಇಳೀತಿದ್ಯಾ?

ಈ 5 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ

health-life Feb 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Social Media
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್)

ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇಹವು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಥೈರಾಯ್ಡ್

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (metabolism) ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ (pancreas) ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೇ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Image credits: Freepik
ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆ

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

Image credits: Getty
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಸ್ತು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Image credits: Getty

