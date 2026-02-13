Kannada

ಸಣ್ಣ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

life Feb 13 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯ

ಟೂತ್‌ ಬ್ರಷ್‌ನ ತೆಳುವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಷ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಳೆಯದಾದಗ ಎಸೆಯದೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: FREEPIK
ಟೈಲ್ಸ್‌ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು

ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ ಹಚ್ಚಿ ಟೂತ್‌ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ.

Image credits: FREEPIK
ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬರ್ನರ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬರ್ನರ್‌ನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಪದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: Social Media
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೂತ್‌ ಬ್ರಷ್‌ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Our own
ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್‌ ಧೂಳಾಗಿದ್ದರೆ

ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್‌ನ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ನೀವು ಹಳೆಯ ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

Image credits: Karolina Grabowska/Pexels.com
ಶೂ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆಯಲು

ಶೂಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರಿಗೆ.

Image credits: pixabay
ಕೂದಲಿಗೆ ಡೈ ಮಾಡಲು

ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಲು ಹಳೆಯ ಟೂತ್‌ ಬ್ರಷ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Image credits: stockPhoto
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ

ಕೊಳಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್‌ ಸಹಕಾರಿ.

Image credits: Getty

