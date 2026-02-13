ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನ ತೆಳುವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಷ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಳೆಯದಾದಗ ಎಸೆಯದೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಹಚ್ಚಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಪದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ನ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ನೀವು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಶೂಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರಿಗೆ.
ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಲು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕೊಳಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಸಹಕಾರಿ.
ಭಾರತೀಯರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? 99% ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹುಡುಗಿಯರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಓಲೆ! ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಬೆಸ್ಟ್
ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ರೀ ಸಾಕು.. ಗೊಬ್ಬರನೂ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ