ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಬೇಕು ಎಂದಾಗ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಆ ಕರಿಬೇವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಕರಿಬೇವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು.
ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ.
ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಮೊಸರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು
ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋದನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು
ಕರಿಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿ ಬೀಳುವುದು, ನೀವು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ
