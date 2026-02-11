Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

life Feb 11 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Our own
ಕರಿಬೇವು

ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಬೇಕು ಎಂದಾಗ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಆ ಕರಿಬೇವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.

Image credits: instagram
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

ಕರಿಬೇವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

Image credits: instagram
ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋತಾರೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು.

Image credits: instagram
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ.

Image credits: Our own
ಮೊಸರು ಹಾಕಿ

ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಮೊಸರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು

Image credits: Pinterest
ಎಷ್ಟು ದಿನ?

ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋದನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.

Image credits: instagram
ಎಲೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ

ಎಲೆಯನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು

Image credits: instagram
ಕಡ್ಡಿ ಒಣಗುವುದು

ಕರಿಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿ ಬೀಳುವುದು, ನೀವು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ

Image credits: instagram

