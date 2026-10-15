ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಶೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಿ.
ಖಾಲಿ ಟಿನ್ ಡಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡಿಸಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೆಣಬಿನ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಲೇಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಡಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕವರ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಅವು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
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