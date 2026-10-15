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ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಬಳಸಿ

ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಬಳಸಿ.

fashion Oct 15 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:social media
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ನೆಚ್ಚಿನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಳಸದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

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ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ

ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಬಹುದು.

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ಇದೇ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹನಿ

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಹನಿ 'ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್' ಹಾಕಿ. (ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ).

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2 ನಿಮಿಷ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ

ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ (ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ).

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ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ರೆಡಿ

ಒಣಗಿದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸದೆ ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.

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