ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಬಳಸಿ.
ನೆಚ್ಚಿನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಳಸದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಹನಿ 'ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್' ಹಾಕಿ. (ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ).
ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ (ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ).
ಒಣಗಿದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸದೆ ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
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