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ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಈ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್!

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion Oct 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:social media
Kannada

ಜುಮುಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
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ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
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ಗೋಲ್ಡ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

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ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
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ಕುಂದನ್ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
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ಮಣಿಗಳ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮಣಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ನೆತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

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