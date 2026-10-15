ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಚೋಕರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಕರ್ಷಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಬೇಸ್ ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಚೋಕರ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾದರೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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