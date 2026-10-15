ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೆವಿ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಈ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮೆರೂನ್ ಹಾಗೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ ಸೆಟ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟು ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಂಕ್ ದಾವಣಿ ಇರುವ ಈ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಮೆರೂನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಸೆಟ್, ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮೆರೂನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್, ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ನೆಕ್ ಸೆಟ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ.
ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ದಾವಣಿ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಚೋಕರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ.
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