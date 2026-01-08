ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೈಲಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿಯೋದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿ 14ಕ್ಕೋ, 15ಕ್ಕೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಜೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 15ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ಸೇವಿಸುವುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಖಿಚಡಿ ಎಂದೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆರೆಸಿ ಖಿಚಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಖಿಚಡಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಜನರು ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಯಿಸಿದ ಖಿಚಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಷಟ್ತಿಲಾ ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂಯೋಗವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
