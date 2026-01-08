Kannada

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 11 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅನುಷಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ

2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರೀಟ ತೊಟ್ಟ ಅನುಷಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಸರಯೂ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ.

ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಮಹಾನುಭಾವರು, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಕರ್ಷಣಂ, ದಮಯಂತಿ, ಖಡಕ್, ರೈಡರ್, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಪೆಂಟಗನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅನುಷಾ, ಆಗಾಗ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಾಟ್‌ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷಾ

ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಫಾರಿನ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಮಾಡುವ ಅನುಷಾ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಟ್‌ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಷಾ.

ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು

ಅನುಷಾ ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರಿನವರು. ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡದಿದ್ದಾರೆ.

