ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದೇ ಕೇವಲ 50 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಗಳ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಕೊಡಬಹುದು.
ಬಬಲ್ ಮೇಕರ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಗಿಫ್ಟ್. 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಣ್ಣ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಬಲ್ ಮೇಕರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಟೆಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನುಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಕ್ರೆಯಾನ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಸಣ್ಣ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಫಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಮಗು ನಿರಾಕರಿಸದ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. 50 ರೂ.ಗೆ 2-3 ಸಣ್ಣ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಟಾಫಿಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
50 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಕಲರಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಆಕಾರಗಳ ಪುಟಗಳಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮಿನಿ ಪಜಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉಡುಗೊರೆ. 50 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಜಲ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4-7 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 50 ರೂ.ಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇರುವ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
