ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ನಕ್ಕೊ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಒರಟುತನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.
'ಹೌ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 'ಕೈಕು?' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಈ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೈಗನ್' ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. 'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಮಿಯಾ' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
