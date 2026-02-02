Kannada

ಈ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಪದಗಳು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

life Feb 01 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:Meta AI
Kannada

ನಕ್ಕೊ: ಕೇವಲ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಥಿತಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ನಕ್ಕೊ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಒರಟುತನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.

Image credits: Meta AI
Kannada

ಹೌ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡಿಮೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು

'ಹೌ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Meta AI
Kannada

ಕೈಕು ಅಂದರೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ

ಯಾರಾದರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 'ಕೈಕು?' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಈ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

Image credits: Meta AI
Kannada

'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬೈಗನ್' ಎಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. 'ಬೈಗನ್ ಕಿ ಬಾತೆ' ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Meta AI
Kannada

ಅರೇ ಮಿಯಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಡಿ

'ಮಿಯಾ' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Meta AI
Kannada

ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವಿನ ದೇಸಿ ಮಿಶ್ರಣ

ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Meta AI
Kannada

ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ನಂತರ ಲವ್ವಾಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಭಾಷೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Meta AI

8x10 ಅಡಿ ಅಳತೆಗೆ 6 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಐಡಿಯಾ

ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ

ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಫಿಕ್ಸ್! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್ ತೀರ್ಮಾನ

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇಗೆ 6 ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್! ಧರಿಸಿ, ಹುಡುಗನೆದುರು ಮಿಂಚಿ