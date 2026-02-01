Kannada

ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿ!

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ 6 ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನಿಯಾನ್ ಪಿಂಕ್, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಡ್ರಾಪ್ ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನಟಿ ರಿಧಿ ಡೋಗ್ರಾ ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇತರ ನಿಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. 

ಟಾಸಲ್ ಪಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು, ಟಾಸಲ್ ಪಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 

ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಬೀಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಪಿಂಕ್, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆವಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಸಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಉದ್ದನೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸಲ್ ಹೂಪ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

