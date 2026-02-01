Kannada

ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.

life Feb 01 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ

ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಗಿಡ. ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಲೋಳೆಸರ

ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲೋಳೆಸರ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್

ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಿದಿರಿನ ಪಾಮ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿದಿರಿನ ಪಾಮ್ (ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪಾಮ್) ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಸ್ಯವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಫಿಕ್ಸ್! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್ ತೀರ್ಮಾನ

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇಗೆ 6 ನಿಯಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್! ಧರಿಸಿ, ಹುಡುಗನೆದುರು ಮಿಂಚಿ

ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ಐಡಿಯಾ: ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗೋ? ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೇ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ?