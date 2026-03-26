Kannada

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ರಾಮನವಮಿ ಶೃಂಗಾರ ಅಪೂರ್ಣ, ಈ 5 ಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Mar 26 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat GPT and Other
ರಜವಾಡಿ ಕಡದೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆ

ಈ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ರಜವಾಡಿ ಕರ್ವ್ ಕಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಅಂದವನ್ನೂ ಇದು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: jewelcrownartjewellery Instagram
ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಳೆ

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ, ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: esthetiquejewels Instagram
ಜುಮ್ಕಾ ಬಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ

ಈ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ನೀಡಲು, ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಇರುವ ಕಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: jewels_by_tgc Instagram
ಮೀನಾಕಾರಿ ಪೋಲ್ಕಿ ಕಡದೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ

ಮೀನಾಕಾರಿ ಪೋಲ್ಕಿ ಬಳೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ರಾಮನವಮಿಗೆ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

Image credits: ladyzeal_ Instagram
ರೆಡ್ ಪಂಜಾಬಿ ಚೂಡಾ

ನಿಮಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚೂಡಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಪಂಜಾಬಿ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: dhanvi_bridal_chura Instagram
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮನವಮಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೇಮ್ ಬದಲಿಸಿ. ಕೆಂಪು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: kayofficials_pk Instagram

