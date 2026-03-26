ಈ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ರಜವಾಡಿ ಕರ್ವ್ ಕಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಅಂದವನ್ನೂ ಇದು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ, ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ನೀಡಲು, ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಇರುವ ಕಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನಾಕಾರಿ ಪೋಲ್ಕಿ ಬಳೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ರಾಮನವಮಿಗೆ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ನಿಮಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚೂಡಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಪಂಜಾಬಿ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮನವಮಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೇಮ್ ಬದಲಿಸಿ. ಕೆಂಪು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
