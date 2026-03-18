ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಪೆನ್/ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ ಬಿಡಿಸಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಂಡಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಆಕಾರ ಬರುವಂತೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆ ಬಿಡಿಸಿ. ಅದರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಕೆಳಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್
3 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ