ಸದಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ.
ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ , ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸುಂದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದರ ಪುಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತೆ.
ಚಿಟ್ಟೆ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್. ಈ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ.
ರೌಂಡ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
