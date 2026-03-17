ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಹೋಸ್ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಕೇವಲ ಸ್ಟೌವ್ನ ನಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
