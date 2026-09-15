Kannada

ಕಾಲುಂಗುರ ಕೊಟ್ಟು Surprise ನೀಡಿ

ಪತ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?  ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. 

life Sep 15 2026
Author: Ganesh Mabla Gowda Image Credits:chat gpt and pinterest
Kannada

ಲೋಟಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಕಾಲುಂಗುರ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಕುಂದನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt and pinterest
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರ, ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: silver_store_matapayals instagram
Kannada

ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರ

ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: silver_store_matapayals instagram
Kannada

ಮಾಡರ್ನ್ ಟೋ-ರಿಂಗ್

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Instagram
Kannada

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲುಂಗುರ

ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನವಿಲಿನ ಆಕಾರದ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೂ ಒಪ್ಪುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿವು

ಕಾಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸೋ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ; ಹರಳಿನ ಚೈನಿಗೆ ಫಿದಾ!

Lightweight Gold: ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರ, ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸಂಜೆಯಾದ್ರೂ ಹುಳಿಯಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು