ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಈ ಸುಂದರ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡವೇಕೆ, ನೀವೂ ನೋಡಿ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಸುಗಳು ನೇತಾಡುವಂತಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾಲರಿ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೀಡ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ದಾರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸೋ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ; ಹರಳಿನ ಚೈನಿಗೆ ಫಿದಾ!
Lightweight Gold: ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರ, ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಸರ
ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
Fashion Tips: 40ರಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 7 ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!