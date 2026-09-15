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ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಈ ಸುಂದರ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡವೇಕೆ, ನೀವೂ ನೋಡಿ.

fashion Sep 15 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
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ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಸಿನ ಗೆಜ್ಜೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಸುಗಳು ನೇತಾಡುವಂತಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾಲರಿ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಣಿಗಳ ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೀಡ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
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ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕಪ್ಪು ದಾರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

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