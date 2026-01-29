ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಮ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೀರಾ?. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್.
ಸದ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾಲಗೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಿ.
ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಐದು ನಿಮಿಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ತಲೆನೋವಿದ್ರೂ ಮಂಗಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಬಹಳಬೇಗ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಥಟ್ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲ.
ನೀವೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಲೆನೋವನ್ನ ಓಡಿಸಿ.
