Kannada

ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಮ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೀರಾ?. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್.

health-life Jan 29 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:meta ai
Kannada

ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್

ಸದ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾಲಗೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು

ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಐದು ನಿಮಿಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ತಲೆನೋವಿದ್ರೂ ಮಂಗಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಥಟ್ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಬಹಳಬೇಗ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಥಟ್ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹೇಳುವುದೇನು?

ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲ. 

Image credits: Getty
Kannada

ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್

ನೀವೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಲೆನೋವನ್ನ ಓಡಿಸಿ.

Image credits: Freepik

ಇಲ್ ಕೇಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದೂ ಸಹ ಡೇಂಜರ್!

ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 7 ಆಹಾರ ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ!

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ!