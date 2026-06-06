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Gen Z ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್: ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ

fashion Jun 06 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಕೋರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಗೌನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ

ಕೋರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೌನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್. ನೀವೂ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಗೌನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ.

Image credits: instagram
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ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ರೆಡ್ ಗೌನ್ ಸೀರೆ

Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನತ್ ಝುಬೈರ್, ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗೌನ್ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: instagram
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ಕೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಕೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೇಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.  

Image credits: instagram
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ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕರ್ಟ್

ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ರೇಪ್ ಕಟ್ ಹೆಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಲಿಶ್‌ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಪ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
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ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ

ಸೋನಂ ಬಾಜ್ವಾ ಇಂಡೋ-ಸ್ಟೈಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಹೆಮ್ ಇದೆ.  

Image credits: instagram
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ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಧೋತಿ ಸ್ಕರ್ಟ್

ಧೋತಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರಾಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram

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