ಕೋರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೌನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್. ನೀವೂ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಗೌನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ.
ಕೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೇಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ರೇಪ್ ಕಟ್ ಹೆಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಪ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಸೋನಂ ಬಾಜ್ವಾ ಇಂಡೋ-ಸ್ಟೈಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಹೆಮ್ ಇದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಂದರ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ಗಳಿವು!
30+ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ 8 ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್ಸ್!
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುವ 7 ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿವು!