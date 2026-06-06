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50ರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಗ್ರೇಸ್: ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 7 ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

fashion Jun 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:madhuridixitnene@instagram
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ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಲರ್, ಕೀಹೋಲ್ ಕಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: madhuridixitnene@instagram
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ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹುಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಅಂಗ್ರಖಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಗ್ರಖಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
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ಹೈನೆಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಗೆ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
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ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Instagram
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ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಡೀಪ್ ವಿ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಜ್ರಖ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest

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