Kannada

ಈ ರೀತಿ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ

fashion Jun 06 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
Kannada

ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲೈನ್‌

ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲೈನ್‌ ಇದ್ದಾಗ, ಬೊಜ್ಜು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ

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ಪೆಪ್ಲಮ್‌ ಟಾಪ್‌

ಈ ರೀತಿ ಟಾಪ್‌ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ

Image credits: instagram
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ಹೈ ವೇಸ್ಟೆಡ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌

ಹೈ ವೇಸ್ಟೆಡ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ

Image credits: instagram
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ಡಾರ್ಕ್‌ ಕಲರ್‌

ಡಾರ್ಕ್‌ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದಪ್ಪ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ

Image credits: instagram
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ಬಟ್ಟೆ

ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ, ದಪ್ಪ ಎನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ

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