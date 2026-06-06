ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬೊಜ್ಜು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಟಾಪ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
ಹೈ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದಪ್ಪ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ, ದಪ್ಪ ಎನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ
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