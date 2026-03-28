ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ತಲೆದಿಂಬು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಒಳಗಿನ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದಿಂಬನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಹತ್ತಿ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಂಬನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿಂಬು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ. ಇದು ದಿಂಬಿನ ಒಳಗಿನ ಹತ್ತಿ ಗಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿಯ ದಿಂಬು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕವರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗಿನ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿದರೆ ದಿಂಬು ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಂಬನ್ನು ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಣ ಟವೆಲ್ ಇಡಿ. ಇದು ದಿಂಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿಂಬನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ದಿಂಬಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ತುಂಬುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದಿಂಬುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಕವರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ದಿಂಬಿನ ಒಳಗಿನ ಹತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದಿಂಬು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
