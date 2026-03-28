Kannada

ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ

ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಆರಿಸಬಹುದು.

life Mar 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pixabay
ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ

ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ಒಳಗೆ ನೀರು ಅಲುಗಾಡುವ 'ಛಪ್ ಛಪ್' ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಸಲಿ 'ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್' ಇರುವ ಕಾಯಿ. ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಳೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಗಮನಿಸಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿ. ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಆಕಾರ ಬದಲಾದ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಣಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ ನೋಡಿ

ಕಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಂಡ ನಂತರ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಡಬೇಡಿ. ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

